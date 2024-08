Luci nel cielo del Varesotto, satelliti StarLink e bolidi illuminano la notte

In redazione negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni di “strane” luci nei cieli del Varesotto, bagliori che illuminano la notte e che sono stati immortalati dai nostri lettori.

Per capire meglio di cosa si possa trattare abbiamo chiesto aiuto a Chiara Cattaneo dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori di Varese.

Le immagini non sono un granché, dato che sono state scattate e riprese con dei “semplici” smartphone e non con apparecchiatura professionale, ma una possibile risposta c’è ed è la seguente.

«Nella foto (sotto) sembra essere stata ripresa una sequenza di satelliti Starlink. Molto comuni, in fila, sembra siano di colore blu. Vengono lanciati tutti insieme e si vedono proprio così (si vedono non di rado nel cielo)».

«La luce che si vede nel video (sotto) pare essere un bolide: un sassetto che è entrato in atmosfera e si è bruciato. Probabilmente era un sasso un po’ più grande di una comune “stella cadente” ed è per questo che si è visto così luminoso. Niente di “incredibile”, ma tutto nella norma».

Infine, una nota che deve far riflettere: «Tutto questo stupore è dovuto al fatto che la gente non guarda più il cielo e non lo può più guardare a causa dell’inquinamento luminoso. Altrimenti questi fenomeni sarebbero la normalità per tutti».