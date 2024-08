Il cordoglio della politica per la morte di Enrico Puricelli: “Un uomo perbene”

La morte di Enrico Puricelli, ex sindaco di Samarate, ha colpito l’intera comunità. Molti i messaggi di cordoglio a cominciare da quello di Andrea Pellicini e dell’attuale sindaco Alessandro Ferrazzi.

Andrea Pellicini (deputato di F.lli d’Italia): «Enrico Puricelli è stato un uomo perbene e un Sindaco appassionato. Nonostante la malattia, ha lavorato fino all’ultimo per il bene della sua Samarate, sapendosi conquistare l’affetto e la stima dei suoi concittadini. Un esempio di amministratore locale. Riposi in pace”.

Alessandro Ferrazzi ( sindaco di Samarate): «Oggi, questo giorno fa incredibilmente male. A me e a Samarate. Fa male perché con oggi, tutti noi abbiamo perso un amico che come tale si è sempre comportato con chiunque l’abbia conosciuto. Non solo, Enrico è sempre stata una valida persona aperta all’ascolto e al confronto, sempre disponibile e leale e soprattutto, questo è doveroso riconoscerlo, Enrico è un uomo che ha sempre amato la sua Samarate e lo ha dimostrato costantemente giorno dopo giorno. Grazie Enrico, ti ricordo con affetto anche per i consigli che ci davamo reciprocamente quando tu eri Sindaco e poi quando lo sono diventato io. Ciao Enrico, ciao amico mio. Sempre con la stima e il rispetto reciproco che avevamo, voglio che oggi anche la città di Samarate ti porti un ultimo saluto. Oggi proclamo lutto cittadino».