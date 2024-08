Esordio scintillante per gli atleti azzurri alle Paralimpiadi: Italia prima per numero di medaglie

Una bellissima giornata d’esordio per gli atleti azzurri alle Paralimpiadi di Parigi che fanno il pieno di medaglie, primeggiano in piscina e si guadagnano gli applausi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente .

Una vera e propria pioggia di medaglie per l’Italia: nove in tutto, “bottino” che posiziona i nostri atleti al primo posto per numero di medaglie, e al terzo posto nel medagliere dopo Cina e Gran Bretagna.

Due gli ori, entrambi nel nuoto, con Carlotta Gilli (nella foto) che nei 100 farfalla S13 conquista la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Paralimpiadi, e Francesco Bocciardo che si conferma campione paralimpico dei 200 stile libero S5 maschili, battendo la concorrenza di Kiril Pulver (Atleti Neutrali, argento) e Oleksandr Komarov (Ucraina, bronzo). Bocciardo ha anche battuto il suo stesso record paralimpico, segnando un tempo di 2’25”99.

Due anche le medaglie d’argento, sempre nel nuoto: quella di Simone Barlaam nei 400 stile libero S9, e quella di Efrem Morelli nei 50 rana SB3.

Cinque infine le medaglie di bronzo. Vittoria Bianco ha vinto il bronzo nei 400 sl S9. Bronzo anche per Francesco Bettella e per Angela Procida, entrambi nei 100 dorso S1, e per Monica Boggioni nei 200 stile libero S5. Il quinto bronzo arriva infine dal ciclismo su pista, con Lorenzo Bernard che è arrivato terzo nell’inseguimento individuale, in tandem con Davide Plebani.