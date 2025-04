Vertenza Beko: raggiunto l’accordo nella notte. A Cassinetta investimenti per 136 milioni di euro

Dopo dodici ore di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la vertenza tra la multinazionale turca Beko e i sindacati dei metalmeccanici, Fiom, Fim e Uilm è giunta a una svolta. È stato infatti trovato un accordo tra le parti sociali nel cuore della notte, accordo che ora sarà sottoposto all’approvazione dei lavoratori.

Soddisfazione è stata espressa dal sindacato di categoria che ha dichiarato: «Comprendiamo le preoccupazioni legate al tema degli esuberi, che rimangono una sfida importante. Tuttavia, grazie a questa intensa trattativa, siamo riusciti a difendere con successo le nostre linee produttive e i nostri stabilimenti».

Confermati investimenti per 136 milioni di euro per il sito produttivo di Cassinetta di Biandronno. Rimane aperta la questione esuberi, anche se l’azienda si impegna a non effettuare licenziamenti almeno per i prossimi due anni. «Nei prossimi mesi – commenta il sindacato – ci concentreremo sulla gestione delle uscite volontarie, un processo che affronteremo con la massima attenzione e rispetto per i lavoratori coinvolti».

