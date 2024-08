Barlaam d’argento: prima medaglia alle Paralimpiadi di Parigi targata Polha

Primo giorno in vasca alle Paralimpiadi di Parigi 2024, con uno spettatore d’onore come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e prima medaglia per la Polha. A conquistarla è Simone Barlaam, argento nei 400 stile libero S9. (foto Roberto Bof)

Il campione milanese parte forte ma perde energia e nel finale si fa recuperare dal francese Ugo Didier che con un’ottima ultima vasca riesce a conquistare il primo posto.

«Sono abbastanza stupito per il risultato – le parole di Barlaam intervistato dalla Rai -, ero stanco e nell’ultimo 50 non ne avevo più. Didier ha fatto una gara intelligente, questo è lo sport e perdere contro una leggenda come lui è comunque bello e motivante. È il primo giorno, avremo modo di rifarci e l’atmosfera è davvero molto bella».

Pochi minuti dopo, nella stessa gara al femminile, Vittoria Bianco ha conquistato la seconda medaglia dal nuoto conquistando il terzo posto e il bronzo.