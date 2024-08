Arriva dal nuoto il terzo oro per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi

Sale a 13 il numero di medaglie per lo squadrone azzurro alle Paralimpiadi Parigi: dopo le nove medaglie conquistate ieri, nella seconda giornata dei giochi ne arrivano altre tre, di cui una d’oro.

Il terzo oro delle Paralimpiadi azzurre arriva ancora dal nuoto, dove l’Italia sta facendo davvero bene. Dopo Carlotta Gilli e Francesco Bocciardo, oggi la medaglia d’oro è quella di Stefano Raimondi, nei 100 rana categoria SB9.

Bella la medaglia di bronzo di Monica Boggioni nei 100 stile libero della categoria S5, dopo quella sempre di bronzo nei 200 stile libero conquistata giovedì.

Bronzo anche per Antonino Bossolo salito sul podio nella finale del torneo di taekwondo K44 -63kg. Un risultato storico per l’Italia che non aveva mai vinto una medaglia in questa disciplina.