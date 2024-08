Partono le Paralimpiadi: l’Italia presente con 141 atleti

Sono iniziate la Paralimpiadi di Parigi. Nella serata di mercoledì 28 agosto, infatti, sugli Champs-Élysées, si è svolta la cerimonia inaugurale della 17esima edizione dei Giochi Paralimpici estivi.

Durante la cerimonia hanno sfilato i 4.400 atleti provenienti da tutto il mondo e tra questi i 141 italiani: 70 uomini e 71 donne. Gli atleti hanno sfilato applauditi anche dal Presidente Sergio Mattarella. I portabandiera per l’Italia sono stati la velocista Ambra Sabatini (oro sui 100 metri a Tokyo e autrice del record del mondo in categoria T63) e il ciclista-handbiker ed ex nuotatore Luca Mazzone.

L’attesa di Parigi 2024 è alta anche per lo sport varesotto, in particolare grazie alla PolHa, la polisportiva presieduta da Daniela Colonna Preti attiva in numerosi sport ma soprattutto nel nuoto. In piscina ci saranno due atleti paralimpici nati in provincia, ovvero la malnatese Arianna Talamona e il luinese Federico Morlacchi.Talamona, 30 anni, è alla terza olimpiade, ha vinto un argento in staffetta a Tokyo ed è tornata a nuotare dopo una parentesi nel triathlon.

La PolHa si presenta a Parigi con ben otto atleti, sette dei quali nel nuoto. Oltre a Talamona e Morlacchi ci sono la milanese – di Melzo – Giulia Terzi, il magentino Alberto Amodeo, la monzese Alessia Berra, il milanese Federico Cristiani e soprattutto Simone Barlaam. Quest’ultimo è un altro grande nome dello sport paralimpico: il 24enne nato a Milano ha conquistato in tutto 19 titoli mondiali e nelle uniche Paralimpiadi disputate fino a oggi (Tokyo) ha vinto l’oro sui 50 metri stile libero oltre a due argenti e un bronzo.

I tifosi di casa nostra possono inoltre fare un tifo particolare per Martina Rabbolini, la nuotatrice non vedente di Villa Cortese (QUI l’articolo di Legnanonews) che si allena a Legnano con i colori del Team Insubrika ed Eleonora Mele, ciclista di classe 1980 nata a Busto Arsizio e all’esordio ai Giochi Paralimpici. Infine, tornando in casa PolHa, c’è anche il 20enne milanese Fabio Bottazzini che gareggia nell’atletica leggera. Insomma, una pattuglia nostrana folta e qualificata, che merita di essere seguita giorno dopo giorno.