Morlacchi e Talamona: i portacolori del Varesotto alle Paralimpiadi

Sono pronte a iniziare con la cerimonia di apertura (leggi qui) le Paralimpiadi di Parigi 2024. Chiusa la kermesse a cinque cerchi da poche settimane, la capitale francese continua a vivere lo sport con la manifestazione a tre gocce.

La Polha di Varese, società polisportiva che da anni permette di confrontarsi su palcoscenici mondiali ad atleti con disabilità, sarà rappresentata da otto portacolori, sette nel nuoto e uno nell’atletica (leggi qui).

In rappresentanza del Varesotto ci saranno Federico Morlacchi e Arianna Talamona.

FEDERICO MORLACCHI

Federico Morlacchi, classe 1993 da Luino, è il veterano della squadra di nuoto e a Tokyo è stato il portabandiera dell’Italia insieme a Bebe Vio. Per lui sarà la quarta olimpiade dopo Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020. Dopo le tre medaglie di bronzo conquistate nel 2012 nel Regno Unito, a Rio è arrivata la consacrazione sportiva con tre argenti e l’oro nei 200 misti. Otto medaglie olimpiche messe al collo e un ultimo “tango a Parigi” che vorrebbe coronare con un altro alloro la sua straordinaria carriera. Lo vedremo in gara venerdì 30 agosto nei 100 rana SB8, venerdì 6 settembre nei 100 farfalla S9 e, in base alle decisioni del dt Vernole, nelle staffette.

LE GARE DI MORLACCHI:

100m Rana – SB8 venerdì 30 agosto

100m Farfalla – S9 venerdì 6 settembre

ARIANNA TALAMONA

Dopo la medaglia d’argento con la staffetta 4×50 stile libero a Tokyo, la malnatese Arianna Talamona – che ha da poco compiuto 30 anni – si presenta in vasca a Parigi con la voglia di conquistare altri podi. Per lei sarà la terza paralimpiade dopo Rio e Tokyo, ma questa volta avrà a disposizione tre gare per centrare quel risultato personale che ancora le manca. L’argento agli europei nei 100 rana di qualche mese fa è un segnale importante sulle ambizioni a Parigi. Arianna sarà in gara nei 100 rana SB5 domenica 1 settembre, venerdì 6 settembre nei 400 stile libero S6 e sabato 7 settembre nei 100 dorso S6, oltre a possibili staffette che verranno definite in corso.