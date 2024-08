La proposta di matrimonio a 2500 metri, lei dice “sì” tra le stelle alpine della Val Formazza

Una proposta di matrimonio a 2560 e qualcosa metri di quota, nello splendido vallone del Sabbione in val Formazza: un bel momento che ha visto protagonisti Francesca e Stefano, amanti della montagna e frequentatori della montagna al confine tra Piemonte e Svizzera.

Diciamo 2560 e qualcosa metri perché lo scenario dell’insolita proposta di matrimonio è il prato sopra il Rifugio Città di Somma, quota 2561 metri. «La bellezza del rifugio Somma sta in quel paesaggio incredibile, ci sono le stelle alpine, proprio lì, sul prato alle spalle del rifugio» racconta Francesca, che abbiamo contattato dopo aver “intercettato” il post facebook in con gli scatti della proposta.

Lei 33 anni, lui 31, sono appassionati di montagna, a partire dalle valli ossolane che sono la scelta “naturale” per chi abita nella zona del Basso Varesotto e Alto Milanese (oltre al Città Somma ci sono anche due rifugi del Cai di Busto). «Generalmente quando siamo in zona saliamo lì in val Formazza, quest’anno le vacanze estive le abbiamo fatte in Trentino» continua Francesca. «Il rifugio Somma poi è importante per la mia famiglia: mio nonno ha aiutato a costruirlo, la mia famiglia lo ha sempre frequentato. Per me invece era la prima volta lì».

Il rifugio Città di Somma risale al 1959, frutto dell’impegno collettivo di tanti soci della sezione Cai di Somma Lombardo, che riadattarono una struttura di servizio per la costruzione della diga realizzata dalla società Edison e dall’Impresa Girola. Un fabbricato semplice ma anche con forme insolite (con due “torrette” visibili anche nella foto), un punto di riferimento per gli escursionisti in una zona rimasta a lungo montagna “rude”, da veri appassionati, dove ancora si aprono nuovi sentieri.

Dentro al Città di Somma ci sono tante storie individuali, di persone della zona di Gallarate, Somma, Milano, dal Piemonte. E appunto è anche storia di famiglia per Francesca: «Per me era già una giornata molto emozionante, salirci per la prima volta». E figuriamoci poi con la proposta di matrimonio, che Stefano ha architettato insieme alla cugina della futura moglie.

A proposito: quando il matrimonio? «Tra un annetto, direi settembre 2025. Tra qualche settimana fisseremo la data».