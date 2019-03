Enrico Puricelli, il candidato sostenuto da cinque liste

Enrico Puricelli è il candidato per il centrodestra di Samarate. Leghista, Enrico Puricelli ha ufficializzato la sua candidatura come sindaco alle prossime elezioni amministrative questa mattina, 2 marzo. Un incontro pubblico dove il candidato ha presentato anche i suoi sostenitori: Puricelli è sostenuto da cinque liste: Lega, Fratelli d’Italia e tre liste civiche. All’incontro sono intervenuti Tarantino e Osnato (parlamentari Lega Fratelli Italia), Stefano Bertagnoli per la Lega Nord, Vito Monti per Insieme per Samarate, Eenrico Ossola per Fratelli d’italia, Marco Bonacina per lista “Per Puricelli”, Mario Faluomi per Veri e Concreti per Samarate.

