Furto del portafogli al centro commerciale di Varese: appello di una lettrice per il ritrovamento dei documenti

La nostra lettrice Carlotta ha bisogno di voi. Ci scrive questo:

Lunedì 26 agosto al centro commerciale le Corti hanno rubato il portafoglio dalla borsa di mia mamma, abbiamo subito contattato la sicurezza per fagli visionare le immagini del negozio in cui le è stato rubato. Ma al momento non sono riusciti a risalire a nulla. Il fatto è successo lunedì mattina alle 12.20 in uno dei negozi del centro commerciale a Varese: ad un certo punto si è sentita toccare, si è girata ma non ha visto nessuno, andando in cassa si è resa conto che le mancava il portafoglio dalla borsa.

Chiedo a chiunque lo ritrovi magari buttato da qualche parte, di poterci avvisare, perlomeno per trovare i documenti dato che i soldi ormai saranno già spesi tutti.

Ovviamente e già stata fatta denuncia di furto alle autorità.

Vi lascio i contatti di mia mamma

Tiziana Bertocchi 3382352953

Il portafoglio è di pelle di colore nero, con un’unica cerniera centrale.

Grazie