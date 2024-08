Non ce l’ha fatta l’uomo investito a Gavirate

Non ce l’ha fatta la persona di 65 anni investita lo scorso venerdì 23 agosto a Gavirate, in via Cavallotti, intorno alle 6 di mattina. Giacomo Zucchinetti, questo il nome della vittima, è spirato in ospedale a Varese nella mattinata di martedì 27 agosto.

Sul luogo dell’incidente erano giunti automedica e ambulanza, oltre alle forze dell’ordine, ma per l’uomo, molto conosciuto a Gavirate, non c’è stato nulla da fare.