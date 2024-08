Martedì a Samarate i funerali di Enrico Puricelli

Si terranno martedì mattina, 27 agosto, i funerali di Enrico Puricelli, sindaco di Samarate dal 2019 al giugno scorso, già assessore e consigliere in passato, commerciante nella frazione di San Macario.

Le esequie si terranno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità di Samarate, preceduto alle 10 dal rosario.

La scomparsa di Puricelli, che da oltre un anno conviveva e lottava con una grave malattia, ha colpito tante persone, a Samarate e non solo. Non solo per la carica istituzionale che «il Pit» (il suo soprannome “storico”) ricopriva, ma per vari aspetti: è stato commerciante per tanto tempo nella frazione di San Macario, poi l’impegno politico quasi ventennale, sempre a livello comunale, a servizio della sua Samarate. È stato prima consigliere comunale civico (a sostegno della maggioranza di Vittorio Solanti), poi assessore nelle amministrazioni dell’amico Leonardo Tarantino, entrando organicamente nella Lega. Con la Lega si è candidato nel 2019 e poi anche in questo 2024, con il centrodestra unito.

E già nella giornata di doemnica, dopo che si è diffusa la notizia, grandi sono stati gli attestati sia della sua comunità politica, quella della Lega appunto, ma anche di tanti avversari, a partire dallo sfidante del 2024, Alessandro Ferrazzi. Che da sindaco in carica ha proclamato il lutto cittadino per il suo predecessore.