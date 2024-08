Lutto cittadino per la morte di Enrico Puricelli

Le parole più commosse di stima per la morte di Enrico Puricelli arrivano dal suo rivale politico, Alessandro Ferrazzi attuale sindaco di Samarate che in post su Facebook ricorda la persona e il confronto sempre leale con al centro l’amore per la propria città. Il post si conclude con la proclamazione del lutto cittadino: «Ciao Enrico, ciao amico mio. Sempre con la stima e il rispetto reciproco che avevamo, voglio che oggi anche la città di Samarate ti porti un ultimo saluto. Oggi proclamo lutto cittadino.»

I commenti e i ricordi della comunità e dei politici