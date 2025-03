Franz e Franziska, in due contro il nazismo

La comunità Pastorale Maria Madre della Speranza in Samarate con il patrocinio dei comuni di Samarate e Ferno propone una mostra realizzata in occasione del Meeting 2024 dal titolo “ Franz e Franziska non c’è amore più grande”.

La vicenda di Franz Jägerstätter e sua moglie Franziska raccontata in questa mostra attraverso le loro lettere e le testimonianze di amici e conoscenti, ha il sapore di un’eccezionale pagina di storia.

Franz, contadino marito e padre di famiglia, decide in nome della propria coscienza illuminata dalla fede cristiana di dire “NO” al nazismo pagandone le conseguenze.

Franziska, nel nascondimento di un amore appassionato e coerente, lo sostiene in una scelta che non lacera la sua coscienza ma indirizza il marito verso la radicalità di autentico seguace di Cristo. Franz e Franziska ci parlano ancora oggi, perchè la loro unione amorosa è diventata il luogo generativo di una testimonianza pronta a dare la vita per la verità.

La presentazione e inaugurazione della mostra sarà venerdì 4 aprile alle ore 21.00 nella sala San Rocco dell’oratorio di Samarate alla presenza di Giorgo Cavalli, uno dei curatori della mostra.

La mostra sarà aperta dal 5 al 13 aprile presso la sala rossa dell’oratorio di Samarate con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Per info e prenotazioni di visite guidate 348-7750968