“Il candidato sindaco? Dovrà essere esperto, comunicatore, attento alla realtà quotidiana”

Una lista del sindaco ci sarà, se ci sarà un candidato «con grande esperienza amministrativa, che abbia la dote di saper comunicare con tutti le parti», di fare sintesi, di affrontare i problemi. Lo dice Marco Bonacina, l’ex assessore (allora in quota Forza Italia) che sta mettendo insieme le file di una ipotetica lista d’appoggio nell’area del centrodestra.

Dove ormai il momento della scelta sembra avvicinarsi, tra i due nomi rimasti in gara, quello dei leghisti Enrico Puricelli e Maurizio Brambilla. Lo stesso ex-sindaco Tarantino aveva invitato il centrodestra a velocizzare la trattativa, nell’intervista di settimana scorsa, e adesso il passo in avanti lo fa la «lista del candidato sindaco» che riunirebbe una serie di esponenti dell’area di centrodestra che non si riconoscono più in un partito.

«Da mesi abbiamo avviato una serie di incontri tra amici volti a costituire una lista a sostegno del futuro candidato Sindaco del centrodestra, abbiamo trovato il totale interesse e partecipazione, anzi la sollecitazione da parte dei vertici del principale partito di centrodestra ad andare avanti» spiega Bonacina. Nella necessità di «superare l’attuale clima presente nell’odierna maggioranza, impostato troppo spesso su veti ed atti di forza» (un clima di latente conflittualità evidente negli ultimi due anni in particolare), Bonacina dice che si è andati verso «un nuovo metodo di confronto basato su decisioni discusse e partecipate»: «con grande piacere abbiamo constatato l’assenza di veti su persone e temi».

E adesso? L’idea è che la lista aggiuntiva sia una “lista del sindaco” e quindi «è evidentemente determinante che la scelta di tutto il centrodestra coincida con il candidato che anche noi abbiamo in testa». L’identikit tracciato da Bonacina e dai suoi è questo: «Una persona con grande esperienza amministrativa, che abbia la dote di saper comunicare con tutti le parti ( dote, questa che nell’era della comunicazione non è sempre facilmente riscontrabile ), che sappia fare sintesi di un metodo di confronto sia interno alla maggioranza ma anche esterno con tutte le parti presenti in consiglio comunale e nella società samaratese. Un soggetto che abbia dimostrato negli anni impegno, serietà e capacità nell’affrontare e risolvere le problematiche tipiche delle amministrazioni comunali, che possono andare dalle questioni quotidiane legate alle piccole ma non meno importanti interventi vari o vicende burocratiche, sino agli argomenti più complessi».

Insomma: una nuova lista nelle file del centrodestra è possibile, ma dipende dal profilo del candidato sindaco. «Noi ci saremo, con una lista del candidato Sindaco, se questo avrà le caratteristiche sopra menzionate, ed ovviamente se questo candidato ci vorrà». «Aspettiamo semplicemente che i partiti di centrodestra compiano la scelta indicando il candidato che siamo certi coinciderà con quello da noi ipotizzato». Nella consapevolezza che «nel centrodestra samaratese qualcosa di positivo si è mosso, in un rinnovato clima di ideale confronto e rinnovamento».