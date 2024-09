Furto alle scuole di Samarate, scomparsi 30mila euro di computer

Ripresa dell’anno scolastico con amara sorpresa a Samarate: dalle scuole primarie di via Dante (la foto è d’archivio) sono scomparse decine di Pc nuovi di zecca, per un valore (pare) di 30mila euro. Un’intera aula d’informatica “sgraffignata” dai ladri.

Quando è accaduto? L’amara scoperta risale a lunedì. I computer – frutto del piano nazionale finanziato con fondi Pnrr – erano arrivati già mesi fa, sul finire dello scorso anno d’attività, erano stati portati nell’aula dotata di porta blindata, ma è stata violata dai ladri in modo semplice, recuperando le chiavi.

Sull’episodio è stata fatta denuncia ai carabinieri.

Non risultano segni di effrazioni, ma questo non è un particolare che stupisce del tutto: infatti la relativa accessibilità degli ambienti dall’esterno, per colpa di infissi non proprio perfetti, era un tema già emerso e che si dovrà affrontare. Il furto, per così dire, rende più evidente e urgente la ricerca di soluzioni.