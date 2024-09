Sarà Pink 2024: a Samarate sport e solidarietà per la ricerca oncologica e la prevenzione

Terza edizione per Sarà Pink, l’evento benefico dedicato alla prevenzione e ricerca nella lotta contro il tumore, in memoria di Sara Gemo.

Appuntamento il 22 settembre 2024 al parco di Villa Montevecchio a Samarate, ormai tradizionale sede della manifestazione. Sarà Pink 2024 supporta nuovamente associazione Caos (Centro Ascolto Operate al Seno) e Fondazione Humanitas per la Ricerca ETS, che vede tra i protagonisti il concittadino prof. Paolo Bossi, medico dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas.

Durante la conferenza, prof.ssa Francesca Rovera, responsabile della Breast Unit dell’Ospedale di Circolo di Varese, ha sottolineato l’importanza della prevenzione: «Ogni anno si registrano 60.000 nuovi casi di tumori alla mammella. È fondamentale sensibilizzare le persone all’importanza dei controlli regolari, e Sarà Pink è un’occasione preziosa per diffondere questo messaggio in un’atmosfera positiva».

Il prof. Paolo Bossi ha dichiarato: «Partecipare a Sarà Pink significa contribuire alla ricerca contro il cancro. I fondi raccolti finanzieranno il progetto a supporto dei pazienti con tumori testa-collo e sulla gestione degli effetti collaterali», ricordando anche l’importanza della Make Sense Campaign, campagna europea dedicata appunto alla prevenzione dei tumori testacollo.

Adele Patrini, presidente di Caos, ha espresso la sua soddisfazione nel far parte di Sarà Pink, sottolineando l’importanza della sinergia locale. Ha annunciato che nel 2025 sarà aperto un nuovo sportello a Samarate per gli open day gratuiti senologici e genetici, con l’aggiunta di visite preventive per i tumori testa-collo guidate dal Prof. Bossi. I fondi raccolti saranno destinati anche a un percorso di psico-oncologia e mindfulness per supportare i pazienti nella gestione delle paure legate alla diagnosi, a cura della dott.ssa Paola Zavagnin psicooncologa presso la psicologia clinica dell’ASST Sette Laghi.

Infine è intervenuto Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia: «questa significativa iniziativa unisce la beneficenza per la ricerca contro i tumori allo sport, coinvolgendo attivamente numerosi cittadini. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori e a tutti i sostenitori che credono nel progetto e che contribuiscono a raggiungere risultati concreti e positivi».

L’iniziativa, Sarà Pink 2024, conferma il suo ruolo chiave nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori, dimostrando come sport e solidarietà possano fare la differenza a livello locale e regionale.

La conferenza ha visto la partecipazione di figure di rilievo come Ilaria Sirena, madrina dell’evento e digital creator del gruppo “I Trentenni”, il sindaco di Samarate Alessandro Ferrazzi, e l’assessore Alessio Sozzi, che hanno ufficializzato la creazione della Commissione Salute e Sanità guidata dal Prof. Bossi.

Sarà Pink 2024 ha già ricevuto il sostegno di numerosi personaggi e aziende, tra cui Giulia Pisani (ex pallavolista), Miriam Colombo (Cavaliere della Repubblica), Andrea Giuliacci (meteorologo) e Marco Parolo (ex calciatore). Molti sponsor locali hanno contribuito con donazioni e attrezzature, come GoPlast, BW – Hotel Cavalieri della Corona, BCC Busto Garolfo e Buguggiate, e Elemedia Group Srl, che fornirà il service audio. Anche l’associazione sportiva Nuova Atletica Samverga e le associazioni Amici in Vespa e Amici del Buon Umore parteciperanno all’evento.

Le iscrizioni sono ancora aperte online, presso i commercianti locali o il giorno stesso dell’evento. Per chi non potesse partecipare, è possibile sostenere l’ODV con una donazione o il 5×1000. Maggiori informazioni sono disponibili su www.sarapink.it. Motto della terza edizione: Non avrai mai fallito finché continuerai a provarci.