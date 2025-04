“Ci sediamo a tavola? È qui che si inizia a star bene”, a Samarate nove incontri sull’alimentazione

L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Samarate, in collaborazione con il Centro Anziani Dottor Ollearo, è lieto di annunciare l’iniziativa “Ci sediamo a tavola? È qui che si inizia a star bene”, un progetto dedicato alla promozione della corretta alimentazione e del benessere intergenerazionale.

L’iniziativa, ideata dal dott. Stefano Cattorini, biologo nutrizionista e tecnologo alimentare, si articola in un ricco programma di conferenze, corsi di cucina e cene a tema, pensati per coinvolgere la comunità di Samarate in un percorso di consapevolezza alimentare.

Un’attenzione particolare è rivolta ai “Corsi di cucina nonni e nipoti”, un’opportunità unica per rafforzare il legame tra le generazioni attraverso la condivisione di saperi e sapori. I corsi, tenuti da cuoche e nutrizionisti, si concentreranno sulla preparazione di piatti a base di pesce ( 22 maggio 2025 ), verdure ( 26 giugno 2025 ) e legumi (settembre 2025), alimenti fondamentali per una dieta equilibrata e salutare.

Il programma prevede inoltre un ciclo di conferenze tenute da esperti del settore, che affronteranno temi cruciali come la prevenzione a tavola ( 8 aprile 2025 ), l’alimentazione nella terza età ( 29 aprile 2025 ), l’importanza dell’acqua, la sicurezza alimentare e la lettura delle etichette alimentari.

Per gli amanti della gastronomia e della storia, sono in programma cene a tema dedicate all’antico Egitto ( 10 Ottobre 2025 ), all’antica Roma ( 28 novembre 2025 ), al Medioevo ( 30 gennaio 2026 ) e al Rinascimento (marzo 2026).

L’iniziativa “Ci sediamo a tavola? È qui che si inizia a star bene”, rappresenta un’occasione preziosa per promuovere uno stile di vita sano, valorizzare le tradizioni culinarie e favorire l’incontro tra le diverse fasce d’età. L’Assessorato ai Servizi Sociali e il Centro Anziani Dottor Ollearo invitano la cittadinanza a partecipare attivamente a questo importante progetto.

Gli incontri di educazione alimentare sono gratuiti e a libero accesso, mentre i laboratori di cucina e le cene a tema sono iniziative riservate ai soci ed è previsto il pagamento di una quota di partecipazione.

Per informazioni: