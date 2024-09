Rapina in via del Cairo a Varese, ferito il gioielliere

Rapina con ferito in via del Cairo, nel centro storico di Varese: un uomo a volto scoperto è entrato nel negozio e ha sottratto un orologio di pregio, dandosi subito alla fuga. Nel tentativo di fermarlo il gioielliere è rimasto ferito.

È accaduto qualche minuto dopo le 12.30 di oggi, venerdì 20 settembre: il malvivente si è presentato alla gioielleria e ha chiesto di vedere degli orologi, dopo pochi secondi ha arraffato un orologio e si è dato alla fuga, raggiungendo l’auto lasciata a pochi passi.

Il negoziante, 56 anni, è riuscito a raggiungere il veicolo che si stava mettendo in marcia, ha tentato di aprire la portiera e (probabilmente d’istinto) è rimasto agganciato per qualche secopndo alla maniglia della portiera, salvo poi perdere la presa quando l’auto ha accelerato su via Veratti.

Caduto a terra, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa varesina, giunta sul posto in “codice rosso”: è stato portato poi all’ospedale di Circolo in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto ovviamente sono arrivate subito anche le forze dell’ordine, sull’episodio indagano i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e dell’Investigativa Varese.

Tecnicamente i fatti possono costituire il reato di rapina impropria: il furto dell’orologio, di fronte alla reazione del commerciante, si è trasformato in rapina quando il ladro ha reagito ferendolo.

Il negozio è rimasto chiuso nel pomeriggio.