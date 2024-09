Il treno non frena alla fermata, linea Gallarate-Luino bloccata. Trenord apre un’indagine interna

Il treno arriva alla fermata ma “tira dritto” e alla fine i viaggiatori vengono fatti sbarcare. Un episodio anomalo, che ha suscitato preoccupazione – come dimostrano le diverse segnalazioni inviate dai lettori – e su cui Trenord ha avviato anche un’inchiesta interna.

L’episodio ha coinvolto il il treno 25336 (Gallarate 17.19-Luino 18.15) in arrivo a Mornago-Cimbro alle ore 17.30. Trenord – interpellata sull’episodio – conferma che “il macchinista non è riuscito ad arrestare la corsa” e “il treno si è fermato a cento metri dalla banchina”.

A questo punto, raccontano le testimonianze, i passeggeri sono stati «fatti spostare velocemente in fondo al treno per prevenire un possibile disastro ferroviario», per timore di arrivo di un treno in direzione opposta, sul binario unico della linea (nella foto, d’archivio, il tipo di treno coinvolto, ritratto nella tratta Gallarate-Besnate, qualche chilometro prima).

Va detto che i sistemi di sicurezza impediscono che due treni si muovano sullo stesso binario: se anche il treno in senso opposto fosse partito dalla successiva stazione (Ternate-Varano Borghi) poco oltre avrebbe trovato il segnale che gli imponeva lo stop prima di immettersi nella successiva sezione di linea (ogni tratta è divisa in più “sezioni” di circa un chilometro).

Nel caso specifico, poi, il treno in senso opposto era comunque fermo: il treno 25377 (Luino 16.45-Gallarate 17.41), che viaggiava in direzione opposta, era in attesa appunto nella stazione di Ternate-Varano Borghi per “incrociarsi” con quello in arrivo da Gallarate.

Dalle diverse testimonianze pare che comunque il personale abbia effettivamente fatto spostare i viaggiatori, come forma di prudenza, elemento che ha agitato molto i presenti.

Risolvere la situazione è stato tutt’altro che immediato: il convoglio è rimasto fermo per verifiche. «I passeggeri sono stati bloccati sul treno per quattro ore finché lentamente è stato fatto arrivare un altro convoglio che ha “rimorchiato” il treno bloccato» racconta ancora un testimone. «Quattro ore fermo ma c’erano polizia otre a ferrovieri mille che giravano in giro» aggiunge un’altra viaggiatrice.

Per consentire lo spostamento del convoglio la linea è stata interrotta: nelle quattro ore successive i treni hanno viaggiato solo nella tratta fra Luino e Ternate Varano Borghi. La circolazione è tornata alla regolarità solo alle ore 21.30.

Trenord – come detto – ha avviato un’indagine interna per fare luce sulle ragioni dell’accaduto, anche se dalle prime verifiche risulta che “i sistemi di frenatura del convoglio risultano regolarmente funzionanti”. Si tratta di uno dei convogli a tre vagoni tipo “Donizetti”, introdotti sulla linea da pochi anni e che effettuano la maggior parte delle corse.