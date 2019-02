“G.C. Avis Luino” e le serate di medicina sportiva

Dopo aver festeggiato nel 2018 la maggiore età, complice la stagione e gli anni che passano anche per il G.C. Avis Luino si inizia a pensare come affrontare i primi “dolori”.

Quale metodo migliore per il sodalizio ciclistico Luinese per ripartire ed affrontare al meglio la stagione 2019 se non attraverso l’informazione e la divulgazione all’insegna delle serate di medicina e sport.

Come tradizione prima del “rientro in sella” il G.C. AVIS Luino organizza alcune serate durante la quale un medico fornirà importanti informazioni per meglio affrontare sportivamente ed in salute il nuovo anno.

Il primo appuntamento sarà venerdì 8 febbraio alle ore 21.00 in Via Alessandro Volta 5 a Germignaga. L’argomento e titolo della serata è sicuramente d’interesse : “Sport e Articolazioni-Gioie o Dolori?”.

Relatore sarà uno dei più conosciuti ed affermati specialisti in reumatologia, il Dottor Marco Broggini, già responsabile del reparto di Reumatologia dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.

Anche quest’anno, visto il successo dello scorso anno le serate saranno ospitate dove la pratica sportiva è di casa. Un luogo dove ogni giorno tante persone si trovano per “mantenersi “ in salute e magari scaricarsi dagli stress quotidiani.

Grazie alla disponibilità della Palestra Emotion che mette a disposizione i locali della propria struttura in via A. Volta 5 a Germignaga, Venerdì 9 febbraio dalle 20,45 sarà possibile per tutti ascoltare i “suggerimenti” che il Dottor Broggini indicherà perché alla pratica sportiva si associno più gioie che dolori.

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sofferto di dolori articolari. «Per questo una serata da non perdere», dicono gli organizzatori.