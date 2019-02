Guasto sulla Saronno-Lodi, ritardi a catena

Ancora un inizio settimana da dimenticare per i pendolari lombardi: per un guasto su di un convoglio della Saronno-Milano-Lodi vi sono ripercussioni che segnano ritardi a catena su numerose altre direttrici. Per avere il punto della situazione è possibile seguire la pagina “circolazione in tempo reale” di Trenord.

SARONNO-MILANO-LODI

I seguenti treni oggi sono cancellati per un guasto al treno:

– 23192 (MELEGNANO 07:53 – MILANO BOVISA 08:39)

– 23193 (MILANO BOVISA 06:21 – MELEGNANO 07:07)

SARONNO-SEREGNO.MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24112 (ALBAIRATE 07:38 – SARONNO 09:24) oggi non sarà effettuato.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 10611 (NOVARA 06:48 – TREVIGLIO 08:35) viaggia con 12 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di NOVARA, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

COMO-SARONNO-MILANO

Il treno 1128 (COMO NORD LAGO 08:35 – MILANO CADORNA 09:30) oggi non sarà effettuato per un guasto a un altro treno.

Il treno 1115 (MILANO CADORNA 07:13 – COMO NORD LAGO 08:14) oggi non sarà effettuato per un guasto a un altro treno.