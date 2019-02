Le “tessere dell’acqua di cittadinanza” per i residenti di Oggiona con Santo Stefano

Chiamamole “tessere dell’acqua di cittadinanza”: una piccola dote per chi abita a Oggiona con Santo Stefano e fa fatica – come si dice – ad arrivare a fine mese.

La Giunta Comunale, nell’ambito delle politiche a sostegno della famiglia, ha infatti messo a disposizione di venti famiglie residenti venti tessere precaricate da 200 litri ciascuna per il prelievo dell’acqua dalla “casa dell’acqua” comunale.

I requisiti? Possono presentare domanda i Cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Oggiona con Santo Stefano da almeno due anni alla data del 31 gennaio 2019;

2. avere un ISEE, in corso di validità inferiore o uguale a 6.000,00 euro;

Gli uffici comunali provvederanno poi a stilare una graduatoria delle domande accoglibili pervenute entro il 15 /03 /2019. In caso di pari punteggio avrà precedenza il nucleo familiare più numeroso In caso di ulteriore parità si terrà conto del valore dell’I.S.E.E., infine a parità di I.S.E.E. e numero di componenti in caso di ulteriore parità si darà priorità a favore dei nuclei con maggior figli minori a carico. La graduatoria avrà validità fino all’esaurimento delle tessere.