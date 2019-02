L’Oasi della Bruschera in questo anticipo di primavera

L’Oasi della Bruschera, poco distante dal centro storico di Angera, in riva al lago Maggiore, è una vasta riserva naturale che, con un po’ di fortuna o una buona dose di pazienza è in grado di regalare avvistamenti unici agli amanti degli animali selvatici e del birdwatching.

In questo anticipo di primavera, l’oasi rappresenta una meta ideale per una passeggiata nella natura, tra alberi, boschi e canneti. Alla riserva si accede da via Arena dove, per chi è in auto, è possibile parcheggiare in un’ampia area di sosta gratuita. Il sentiero è percorribile a piedi oppure in bicicletta ed è ammesso l’ingresso ai cani purché al guinzaglio.

L’Oasi della Bruschera è un piccolo gioiello della biodiversità del territorio sia per la ricca vegetazione che la caratterizza (canneti, salici, ontani, platani, robinie, gelsi, arbusti più o meno diffusi e molto altro), sia per la fauna selvatica che con più o meno frequenza è possibile intravedere. Moltissimi sono gli uccelli che vivono o transitano tra gli ettari della riserva: di cigni alle folaghe, dagli svassi agli aironi, dalle cinciallegre ai tarabusi e tarabusini. Qui una descrizione dettagliata della flora e fauna del luogo

La riserva della Bruschera, dove periodicamente sono organizzate anche delle visite guidate a cura della Lipu o del Comune di Angera, rientra anche tra le tappe del museo diffuso, un itinerario storico, culturale e paesaggistico che permette ai turisti di scoprire i luoghi più rilevanti e caratteristici della cittadina in riva al Verbano.

