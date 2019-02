Medico di famiglia in pensione, interviene anche Casalzuigno

La carenza dei medici di base in Valcuvia continua a tenere banco nel fondovalle e a seguito dell’articolo di Varesenews di ieri, mercoledì 27 febbraio, è giunta in redazione una comunicazione ufficiale del Comune di Casalzuigno – altro centro interessato a questo problema. Il punto sta nel fatto che diversi utenti sono rimasti senza medico di base dopo il pensionamento di uno dei dottori, Valerio Greco. Di seguito la posizione del Comune di Casalzuigno a firma di Lorenzo Moranzoni, Assessore del Comune di Casalzuigno. (ac)

A Casalzuigno la sostituzione del dott. Greco, medico di assistenza primaria nell’Ambito territoriale di Casalzuigno, Cuveglio, Duno, Rancio Valcuvia, Masciago Primo, Cassano Valcuvia, sta creando problemi alla cittadinanza soprattutto a Casalzuigno ma, in parte, anche negli altri Comuni dell’Ambito.

Poiché ATS Insubria nei mesi scorsi non è riuscita a individuare un medico supplente del Dott. Greco, ora si stanno evidenziando alcuni rilevanti disservizi: i circa 1300 mutuati del dott. Greco dal 21.02.2019 sono costretti in fretta e furia a fare la scelta del nuovo medico fra altri medici dell’Ambito, già oberati di lavoro.

Al momento, nessuno dei medici interpellati dal Comune è disponibile ad utilizzare l’ambulatorio comunale di Casalzuigno per visitare i propri pazienti, i quali per farsi visitare, dovranno recarsi per il momento, a Cuveglio, o Cassano, o Rancio Valcuvia.

Se si considera che la popolazione dei Comuni della Valle ha un alta percentuale di anziani, l’aumentare di 300-350 mutuati il massimale di alcuni medici per tamponare la situazione, determina oggettivamente per tutti questi mutuati il rischio di ricevere cure affrettate.

E questo rischio vale per tutti i Comuni dell’Ambito territoriale!

A fronte di questi disservizi, i sindaci di Cuveglio e Casalzuigno si sono sentiti l’altro ieri con il Dott. Gutierrez, direttore sanitario dell’ATS Insubria, per cercare di far inserire nell’Ambito territoriale al posto del dott. Greco un nuovo medico che sia disponibile a visitare i mutuati anche nell’ambulatorio comunale di Casalzuigno.

In parallelo all’azione dei Sindaci, anche i cittadini di Casalzuigno si stanno muovendo con una raccolta di firme a sostegno del mantenimento dell’ambulatorio medico comunale.

Il Sindaco Caverzasio è naturalmente d’accordo con questa richiesta; ma fino a quando l’ATS Insubria non individuerà un nuovo medico, l’ambulatorio comunale difficilmente potrà essere riaperto.

La palla resta quindi in mano all’ATS Insubria di Varese, la quale è impegnata a mettere a concorso, entro un paio di mesi, il posto lasciato vacante dal Dott. Greco.

A quel punto l’ambulatorio medico di Casalzuigno potrà riprendere a funzionare.

Lorenzo Moranzoni, Assessore del Comune di Casalzuigno