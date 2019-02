E’ morta nella notte la donna investita sulla Briantea

Non ce l’ha fatta a superare la notte l’anziana donna che ieri pomeriggio è stata investita nel pieno centro di Malnate, mentre attraversava via Martiri Patrioti, il tratto della Statale Briantea che taglia in due la città.

La donna, Vincenza Mautone, 78 anni, è deceduta attorno alla una di questa notte all’Ospedale di Circolo di Varese dove era stata ricoverata in gravi condizioni.

Si aggrava dunque la posizione dell’automobilista che era alla guida della Mercedes che ha investito la signora Mautone: una donna ultraottantenne.