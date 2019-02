Pioggia di presentazioni di libri nel weekend di Boragno

Un weekend ricchissimo di eventi attende i visitatori di Bustolibri.com negli spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio. All’appuntamento già ricordato con Antonio Forcellino, che giovedì 28 febbraio presenterà alla Galleria Boragno il suo romanzo “Il colosso di marmo”, si aggiungerà infatti una serie di altri incontri dedicati al pubblico appassionato di letteratura e non solo.

Di seguito il calendario completo:

Venerdì 1° marzo alle 18 la Galleria Boragno ospiterà Giuliana Amicucci Dal Piaz per la presentazione del suo libro autobiografico Nata “sotto un cavolo”: la storia della vita avventurosa e sorprendente dell’artista bustocca, molto nota in città per i suoi dipinti ma anche grazie alla sua passione per la natura, la flora e la fauna del territorio. Il libro è in vendita (al prezzo di 15 euro) da Bustolibri.com e in altre 11 librerie.

In allegato la locandina dell’evento.

Sabato 2 marzo dalle 9.30 alle 12.30 appuntamento alla Galleria Boragno con il percorso formativo “Da #BuoniPropositi ad #Azioniconcrete”: dopo l’incontro introduttivo dello scorso gennaio, il team di DailyFacilitator, Michela Facilitatrice Digitale e Virtual Office Manager, in collaborazione con SEvolutions e con la Counsellor e Business Coach Katia Barcaro, presenta un esclusivo percorso per imparare a migliorare se stessi, la propria immagine professionale, le proprie idee di business e le proprie capacità comunicative. Ogni modulo ha la durata di 3 ore ed è frequentabile anche separatamente dagli altri: l’incontro di sabato avrà per titolo “Lavoro sull’immagine professionale” e sarà tenuto da Michela Luoni. I successivi appuntamenti si terranno sabato 16 marzo con Katia Barcaro (“Lavoro sull’idea di business”) e lunedì 8 aprile ancora con Michela Luoni (“Lavoro sulla comunicazione digitale”), sempre dalle 9.30 alle 12.30.

Per scaricare il programma e completare l’iscrizione visitare il sito dedicato bit.ly/azioniconcretebusto, o scrivere all’indirizzo training@dailyfacilitator.it; è possibile iscriversi a un singolo modulo (al costo di 59 euro), a due moduli a scelta (79 euro) o a tre moduli (149 euro).

Sabato 2 marzo alle 17 la casa editrice Albaccara torna alla Galleria Boragno per presentare il suo ultimo libro: “Settedì. Lettere infrasettimanali ad uno psicoanalista” di Lila Madrigali, che racconterà la sua esperienza in una conversazione con Carmelo Corrado Occhipinti. L’autrice, che vive a Cardano al Campo ma è originaria della Toscana, è una musicista, cantautrice e interprete che si esibisce come artista di strada in diversi generi, dal blues alla musica irlandese. Affetta da una malattia genetica e molto sensibile alle tematiche sociali, ha promosso la pagina Facebook DisAbili Solari. In questo libro raccoglie le sue idee e i suoi pensieri sotto forma di lettere indirizzate al “Doc”, in cui esamina le sue difficili relazioni umane, lo spettro della solitudine, i nodi che tengono avviluppata la sua mente e i suoi ricordi, fino a tracciare un cammino “Verso Psiche” che conduce a un’esperienza liberante per se stessa ma anche per il lettore.

Domenica 3 marzo alle 17 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Sconcertato” di Giovanni Magistrelli, edito da ChemCapt. Grande appassionato di musica, l’autore di “Il tempo degli dei” questa volta si cimenta con un tragicomico diario di 40 anni da spettatore e ascoltatore, che raccoglie le esperienze vissute in più di 300 concerti in giro per il mondo. “Guida alla sopravvivenza fronte palco” è l’eloquente sottotitolo del libro, in cui trovano spazio tutte le più incredibili pazzie compiute dai fan pur di assistere all’esibizione della loro band preferita: attraversare un oceano per due volte in un giorno, guidare nella notte indossando solo un paio di mutande, rischiare lo svenimento per disidratazione… Il tutto all’insegna dell’ironia e del divertimento.