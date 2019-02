Il Rocky Horror Show alla sala Probusto

Arriva alla Sala ProBusto il prossimo 16 febbraio il “Rocky Horror Picture Show”.

Uno show che ha da oltre 40 anni riesce a movimentare moltissimi fan che lo hanno conosciuto al cinema e poi in televisione e anche a teatro.

Il progetto nasce da un’idea di 2 musicisti, pazzi fan del Rocky Horror Picture Show i quali hanno dato vita alla ROCKY HORROR LIVE BAND, composta da una “selezione non convenzionale” di musicisti, con il supporto, al debutto, della Scuola di Musica di Busto Arsizio “CENTRO CONCERTARE”

Sul palco si muoveranno gli artisti che ripercorreranno la storia di Brad e Janet capitati nel castello dello scienziato Frank-N-Furter.

Appuntamento alla Sala Probusto di via Battisti 12 con inizio alle ore 21.30

Let’s do the time warp again!