“Rosso Istria”, al cinema per la “Giornata del Ricordo”

Giovedì 7 febbraio l’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura) celebra la “Giornata del Ricordo” proponendo a ingresso gratuito la proiezione del film “Rosso Istria” (Red Land).

Appuntamento alle 21 al cinema delle Arti, in via Don Minzoni 5. La pellicola del 2018 diretta da Maximiliano Hernando Bruno e interpretata, tra gli altri, da Geraldine Chaplin e Franco Nero, è ambientata nel settembre del ’43 nei giorni dell’armistizio chiesto dal maresciallo Badoglio.

Il film ripercorre la figura di Norma Cossetto (Selene Gandini), giovane studentessa istriana, laureanda all’Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini, per la sola colpa di essere Italiana. Per gli abbonati del Cineforum, la proiezione viene aggiunta senza costi ai titoli inseriti nel calendario. L’ingresso è libero anche per i non abbonati. Introduce la visione del film il critico Paolo Castelli, docente all’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni.