“Saronno tra fascismo e modernità” alla biblioteca civica

Giovedì 14 febbraio alle ore 18 presso la Biblioteca Civica di Varese si terrà la presentazione del libro “Saronno tra fascismo e modernità” scritto da Giuseppe Nigro e pubblicato da Pietro Macchione. Interviene lo storico Enzo Rosario Laforgia

IL LIBRO

Esiste da molto tempo un’ormai ampia, consolidata e benemerita storiografia che, con più o meno capacità interpretativa e rigore metodologico, ha studiato le origini del fascismo nei diversi contesti locali. Si è trattato di lavori che, pur di diverso valore, sono tutti, nel loro complesso, di grande utilità per una migliore intelligenza della storia del fascismo, rettificando o, comunque, integrando visioni e giudizi unicamente legati alle vicende nazionali e alle biografie dei maggiori protagonisti del Ventennio e

correggendo paradigmi ideologici rigidi.

Inserendosi in questa tradizione di ricerca, il libro di Giuseppe Nigro ci offre uno ‘studio di caso’ che allarga, integra e consolida le nostre conoscenze sul fascismo lombardo, attraverso la ricostruzione del caso saronnese. Ma, in realtà, questo libro è anche molto di più: non solo storia del fascismo saronnese e del fascismo nel Saronnese, ma insieme, in un intreccio dialettico che costituisce il fascino metodologico del volume, storia di Saronno nel fascismo: con un serrato ricorso a documentazione di prima mano, negli archivi locali (ricordo, soprattutto, l’Archivio Storico del Comune di Saronno e l’Archivio Parrocchiale SS. Pietro e Paolo) e perciò con la possibilità di riportare alla vita un contesto storico largamente, finora, inesplorato e poco noto.

(dalla Prefazione di Fulvio De Giorgi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

L’AUTORE

Giuseppe Nigro, docente di Storia e Filosofia, ha partecipato a progetti di ricerca educativa nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento dei docenti in collaborazione con la LUISS Guido Carli e con l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Si occupa di ricerca storica, ha contribuito a fondare la Società Storica Saronnese. Ha pubblicato fra l’altro: “Politica e società a Saronno tra Ottocento e Novecento” (2004), “Fuori dall’Officina. La Resistenza nel Saronnese” (2005), “Il periodico Quinto Stato tra sindacato e progetto politico. Il riformismo cattolico in Provincia di Varese (1953-1954)” (2006), “Chi ha governato in Lombardia (1970-2005)” (2013).