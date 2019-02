Come scegliere la miglior lavastoviglie

Acquistare la lavastoviglie giusta può essere difficile quando ci si trova a dover scegliere tra tantissimi modelli di cui si sa poco o niente.

Per semplificare l’acquisto si può utilizzare il sito www.migliorlavastoviglie.it. Vediamo come funziona e perché utilizzarlo.

Il sito

In MigliorLavastoviglie si trovano innanzitutto cenni sulla storia di questo elettrodomestico che ha rivoluzionato le nostre abitudini in cucina e che fa risparmiare, soprattutto alle donne, moltissimo tempo.

La lavastoviglie, per chi non lo sapesse, è stata inventata dall’americana Josephine Cochrane nel 1886 ed è stata subito un successo tanto che, quasi in tutte le case di oggi, è presente.

Tipi di lavastoviglie

Prima di addentrarci nello specifico delle caratteristiche e funzionalità di questo elettrodomestico, è bene fare una classificazione a priori.

Esistono, sostanzialmente, due tipi di lavastoviglie, a libera installazione e da incasso. Con incasso si intende quando la lavastoviglie è all’interno dei mobili della cucina e quindi non se ne vede nemmeno il pannello frontale, coperto da un’antina. Un’altra classificazione è quella che divide le lavastoviglie in strette (da 45 cm) e normali (da 60 cm).

Detto questo il sito entra nel merito delle qualità e prestazioni di ogni singola macchina, per dare modo a chi legge, di farsi un’idea e di poter quindi scegliere a seconda delle proprie esigenze.

Caratteristiche della lavastoviglie

Una lavastoviglie viene scelta in base ad alcune caratteristiche che, al primo impatto, sono di certo ingombro e luogo di installazione (libera o a incasso).

Presa questa decisione ci scelgono marca e modello in base ad alcuni criteri che tengono conto di consumo energetico e idrico, rumorosità, prestazioni aggiuntive, programmi.

Nel sito www.migliorlavastoviglie.it vengono elencati non solo tutti i più importanti criteri con cui valutare ogni singolo modello, ma trattati uno ad uno. In questo modo chi legge riesce a capire e può decidere in base alle proprie esigenze, ma anche al proprio budget.

Modelli specifici

Una volta descritta la storia, parlato dei vari tipi di installazione, essere entrati nel merito dei criteri di valutazione e delle specifiche tecniche di base, il sito offre una classifica delle migliori dieci lavastoviglie di 60 cm di larghezza e le 10 migliori con larghezza 45 cm.

La classifica è stata stilata da Altroconsumo che prima di realizzarla ha sottoposto le macchine a prove in laboratorio per una valutazione completa e approfondita.

Una semplice e chiara tabella mostra il nome della lavastoviglie e fornisce i parametri più basilari, come ad esempio numero di coperti, classe energetica e fascia prezzo.

Sotto alla tabella viene riportata una completa descrizione per ogni macchina e modello. Prima di passare alla macchina successiva vengono elencati i pro e i contro così da dare al lettore una panoramica veloce.

Ovviamente la migliore lavastoviglie è anche la più costosa dato che offre prestazioni più elevate e un maggior numero di programmi. Poi si va a scalare di prezzo, ma anche di prestazioni.

All’interno del sito è sempre possibile vedere, in base a prove di laboratorio e classifiche, quali sono le migliori lavastoviglie sul mercato per poi paragonarle tra loro.

In conclusione

Prima di acquistare una lavastoviglie vai su www.migliorlavastoviglie.it e leggi la guida così sarai in grado di acquistare il modello migliore con le caratteristiche che più soddisfano le tue esigenze.