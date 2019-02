Scippatore seriale fermato dalla Polizia

Gli episodi di scippi contestati sono tanti, ma altri potrebbero emergere. In ogni caso, già si può definire un rapinatore seriale, l’uomo (italiano, poco più che trentenne) individuato dopo accurate indagini dagli agenti del Commissariato di Gallarate.

Le sue vittime erano sempre donne, prevalentemente anziane: colpite negli averi (di solito: la borsetta) ma anche nel fisico, visto che spesso la rapina si è conclusa anche con qualche danno fisico arrecato alle vittime.

A volte agiva a piedi, a volte in bici, attaccando alle spalle le sue vittime, di solito scelte tra persone con difficoltà motorie. In altri casi invece agiva a bordo di un’auto, in questo caso cercando un contatto gentile con la donna, salvo poi agire con prontezza strappando la borsa. Come detto, al Commissariato di Gallarate si stanno anche raccogliendo ulteriori denunce, per arrivare a contestare eventuali altri episodi.