Scontro tra due vettura, tre feriti

Incidente attorno alle 20 a Casale Litta. Due le vetture rimaste coinvolte in via Tordera Inferiore. Nello scontro, una delle due automobili si è ribaltata.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il mezzo mentre i soccorritori del 118 hanno assistito i feriti, una donna di 40 anni e due uomini di 45 e 59, che sono stati trasportati all’ospedale di Gallarate in condizioni non gravi

