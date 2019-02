Una serata culturale sugli Etruschi

Mercoledì 20 febbraio alle ore 20 il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano si è ritrovato, con i suoi soci e tanti ospiti, presso il Ristorante il Sole di Ranco per una serata conviviale dalla connotazione storica piuttosto affascinante: gli Etruschi.

Relatore professor Giulio Mauro Facchetti, etruscologo, linguista nonché Presidente dei Corsi di Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi dell’Insubria, accompagnato e presentato in sala dal dottor Alessandro Franzetti, Dottore di Ricerca sempre all’Università degli Studi dell’Insubria.

Soddisfatto il dottor Giuseppe Taldone, Presidente del Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, per la bella ed interessante relazione con la quale si è cercato di far luce sulla nascita e la storia, a tratti piuttosto misteriosa, di questo importante popolo vissuto diversi secoli prima di Cristo nell’Italia centrale. Diverse le domande a fine serata che hanno consentito di chiarire ulteriormente quanto gli Etruschi abbiano influenzato, e non poco, la nostra cultura.