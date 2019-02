Una serata sul lavoro rubato dai migranti. Quanto è vero?

Nel clima surriscaldato attorno alle politiche dell’accoglienza, la rete bustocca di associazioni, comunità e partiti solidali con i migranti e i richiedenti asilo “Bust’Occhi aperti sul mondo” torna a proporre in città una riflessione legata al tema del lavoro.

In particolare, venerdì 1 febbraio, verrà approfondito il tema dei posti di lavoro presumibilmente tolti dai migranti agli italiani.

Si intitola, infatti, “Quanto lavoro ci rubano profughi e migranti” l’incontro che si svolgerà alle ore 21.00 presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli e che vedrà come relatori Jean-Pierre Cassarino, docente al collegio d’Europa di Varsavia, esperto di economia e dinamiche sociali delle migrazioni, membro del comitato di redazione delle riviste scientifiche “The international spectator” e “Journal of immigrant and refugee studies”, e il responsabile del settore migranti della Camera del lavoro di Varese Jacques Amani.