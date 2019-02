Si accorge della truffa, il ladro la fa cadere a terra

Truffa a Gallarate, nella zona a ridosso del quartiere Crenna, vicino ai licei.

È successo nella mattina di giovedì 21 febbraio. Vittima, una donna anziana a cui sono stati rubati alcuni monili d’oro, da parte di persone che si sono introdotte in casa usando una scusa (la classica truffa ben orchestrata).

La donna si è resa conto all’ultimo che le persone entrata in casa erano truffatori: il malvivente si è dato alla fuga e ha strattonato la donna per evitare di essere fermato. La anziana comunque non ha riportato ferite. Indagano i carabinieri di Gallarate.