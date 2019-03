A 177 all’ora in una zona con cantieri e operai al lavoro

Viaggiava in autostrada A2 a una velocità di 177 chilometri orari dove il limite è di 80. Per questo un automobilista italiano è stato denunciato dalla Polizia Cantonale al Ministero Pubblico quale pirata della strada, per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.

Il tratto dell’autostrada A2 compreso tra la galleria del Monte Ceneri e lo svincolo di Bellinzona Sud è attualmente oggetto di importanti lavori di risanamento globale che impongono una riduzione della velocità su entrambe le carreggiate e lungo l’area del cantiere. La velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali.

«Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri ute nti della strada. La Polizia cantonale raccomanda inoltre il rispetto di questi limiti anche in ragione della possibile presenza di operai».

Questo genere di controlli sarà ripetuto nei prossimi mesi in maniera regolare in tutti i cantieri presenti sull’autostrada A2.