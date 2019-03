8 marzo, raccolta fondi e bonifico si sindaco e dipendenti

«Il sindaco, i consiglieri comunali e i dipendenti ringraziano per l’attività svolta dalla vostra Associazione: donne che si prendono cura di altre donne … la sublimazione della natura femminile, accogliente e generosa».

Con questo messaggio nella giornata di oggi, 8 marzo, è stato effettuato un bonifico a favore della associazione “Donna Sicura”, che si occupa dell’assistenza alle donne che hanno subito violenza.

Un’iniziativa spontanea che ha portato nelle casse dell’associazione 320 euro a sostegno delle attività. «Ci sembrava giusto uscire dalle banalità di questa ricorrenza e porre, anche oggi, l’attenzione al problema della violenza di genere.

Va bene festeggiare,ma è importante che negli altri 364 giorni dell’anno le donne sappiano vivere il rispetto per se stesse e lo insegnino ai propri compagni e ai propri figli», ha commentato il sindaco di Gavirate Silvana Alberio.

Come viatico per questo gesto sono stati scelti i versi della pittrice e poetessa messicana Frida Kalo: “Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io vedo ancora orizzonti dove tu disegni confini”.