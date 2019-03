“A come albero”, la natura si risveglia

Terzo appuntamento con le aperture speciali della Biblioteca di Brebbia ogni seconda domenica del mese per le “Animazioni alla lettura” affidate all’attrice Betty Colombo, esperta di letture ad alta voce.

L’appuntamento è per il 10 marzo alle ore 15 con il piccolo spettacolo “A come albero” dedicato alla primavera e alla natura che lentamente si risveglia dopo il letargo invernale.

Tanti libri per bambini da guardare insieme, interpretare e leggere a voce altra per raccontare ai bambini tante storie di un ciclo che si ripete ogni anno anno, sempre uguale ma sempre nuovo.

A seguire, alle ore 17, Animazione alla lettura per adulti , dal titolo giochi di guerra, giochi di pace, tra cronaca e teatro.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0332 770283 (interno 7), dalle ore 8.30 alle ore 13.00, oppure scrivere a m.petix@comune.brebbia.va.it oppure vicesindaco@comune.brebbia.va.it.