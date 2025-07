Giovedì 10 luglio sciopero per 24 ore negli aeroporti e in Easyjet

Giovedì 10 luglio potrebbe essere una giornata difficile per chi si muove in aereo, a causa di uno sciopero nei servizi degli aeroporti in Italia. C’è anche uno sciopero del personale di bordo Easyjet, ma convocato da una sola sigla.

L’agitazione è convocata per ventiquattro ore ma in realtà si tratta di più scioperi, a livello nazionale o locale, promossi da varie sigle sindacali. A Milano Linate e Milano Malpensa scioperano gli autisti di Sea (quelli degli autobus che portano fino all’aereo o dei servizi di trasporto interno) e quelli di Airport Handling, a Linate sciopero anche degli addetti Swissport che garantiscono i servizi a Ita Airways.

Previsti anche scioperi all’aeroporto di Venezia (Aviation Services) e Capodichino (Romeo Gestioni), a Cagliari la protesta riguarda il personale della Sogaersecurity..

Infine la sigla di base Usb Lavoro Privato ha dichiarato anche uno sciopero del personale navigante di Easyjet, sempre sulle 24 ore.