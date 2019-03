Architetti, seminario sulla buona gestione del paesaggio

La buona gestione del paesaggio al centro del nuovo seminario (con 3 crediti formativi validi per il triennio 2017/2019) organizzato dall’Ordine degli Architetti Varese.

Il seminario è organizzato in concomitanza della terza “Giornata Nazionale del Paesaggio”, istituita dal MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), con l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del paese.

L’Ordine Architetti Varese in occasione della celebrazione propone un incontro focalizzato sul ruolo della professione dell’architetto e delle commissioni paesaggio. Il seminario si svolgerà presso la sede di Varese, in via Gradisca 4, giovedì 14 marzo dalle 17 alle 20.

IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Modera Giuliana Gatti e Sara Pivetta (Ordine Architetti PPC Provincia di Varese e AIAPP – Sezione Lombardia)

Introduzione a cura di Sara Pivetta

• La giornata nazionale, il Premio del Paesaggio Italiano, il Premio Europeo;

Il Rapporto – Governare i paesaggi: l’amministrazione “quotidiana” del Paesaggio a cura di Raffaella Laviscio

• Le attività dei primi due anni e gli Stati Generali del Paesaggio: I° Rapporto sullo stato delle politiche per il Paesaggio dell’Osservatorio nazionale per la qualità del Paesaggio del MiBACT;

• Le Commissioni locali per il Paesaggio;

• Un ruolo di supporto da monitorare;

Esperienze a confronto – tavola rotonda

Roberto Nessi

Soprintendenza Milano, Funzionario Area Varese

Giuseppe Barra

Presidente Ente Parco Campo dei Fiori

Francesco Occhiuto

Direttore Parco Lura

Laura Gianetti

Presidente Commissione Paesaggio Comune di Varese

Alberto Grandi

Presidente Commissione Paesaggio Comune di Busto Arsizio

Giulia Guarnero

Presidente Commissione Paesaggio Comune di Saronno

Roberto Frattini

Presidente Commissione Paesaggio Comune di Gavirate

Dibattito aperto ai partecipanti

Conclusioni a cura di Giuliana Gatti e Sara Pivetta – La Carta Nazionale del Paesaggio

Segue aperitivo