Cade in moto, nello zaino 2 chili di marijuana

Fa un incidente con la moto e viene arrestato dai Carabinieri: nello zaino 2 kg. di marijuana.

È successo nel pomeriggio di venerdì 29 marzo, quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arona hanno tratto in arresto, in Castelletto Ticino, un uomo di origini albanesi, L.N., classe 1997, residente in zona, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo infatti, dopo essere incorso in un incidente stradale autonomo a bordo della propria moto lungo quella via Glisente, veniva soccorso da personale del 118 e, successivamente, da una pattuglia del Radiomobile di Arona, convinti di dover eseguire i normali rilievi del sinistro.

Ai militari, tuttavia, non è sfuggito il fatto che l’uomo, in un primo momento, avesse tentato di disfarsi del proprio zaino, gettandolo lontano: pertanto, dopo averlo recuperato, si accertavano di cosa contenesse, scoprendo così ben due chili di marijuana occultati al suo interno.

L’uomo, trasportato in ospedale per le cure del caso a seguito dell’incidente, veniva comunque dichiarato in arresto e successivamente condotto presso il carcere di Novara a disposizione dell’autorità giudiziaria. Lo stesso è stato anche deferito per guida senza patente, essendo risultato privo di tale autorizzazione nonché recidivo per tale violazione.