Capannone industriale "scoperchiato" dal vento

Oggi, lunedì 11 marzo, i vigili del fuoco della provincia di Varese, sono stati impegnati per diverse richieste, causa il forte vento che ha colpito il territorio.

Oltre trenta gli interventi di soccorso tecnico urgente che hanno visto le squadre impegnate su tutta la provincia, per tagli pianta e rimozione manufatti pericolanti.

In particolare, nel comune di Fagnano Olona (Va), in via Cinque Giornate, parte della copertura di un capannone industriale è stata divelta dal vento. Gli operatori intervenuti con un’autopompa e un’autoscala hanno rimosso le lamiere pericolanti e messo in sicurezza l’area.