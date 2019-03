Carnevale 2019: tutti gli eventi in provincia di Varese

Il carnevale 2019 è ormai alle porte e in molti paesi del Varesotto le Pro Loco, scuole, associazioni e amministrazioni comunali sono alle prese con i preparativi di eventi e sfilate dei carri allegorici.

Anche quest’anno stiamo raccogliendo in questo articolo tutti gli eventi organizzati cercando di valorizzare il lavoro dei tanti volontari che si adoperano ogni anno per rendere speciale questa tradizione.

Ecco una raccolta dei principali eventi organizzati nei vari comuni del Varesotto. Nel caso ci fosse sfuggito qualcosa e volete segnalarcelo potete compilare questo modulo.

Tutti quelli che abbiamo raccolto fino ad ora sono in questo elenco:

Albizzate carnevale 2019

“L’uomo sulla luna, gli alieni tra di noi”, è questo il tema scelto per l’edizione 2019 del carnevale albizzatese che quest’anno si svolgerà il 2 marzo con ritrovo alle 14 nel piazzale Sefro. La tradizionale sfilata di maschere e carri partirà alle 14.30 per percorrere la via Marconi, Col di Lana, Carabelli, Podgora, Garibaldi, Bruni e Manzoni. Alle 16 è previsto l’arrivo in piazza IV novembre dove è organizzata la tappa conclusiva con musica e frittelle.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Arcisate carnevale 2019

Sabato 9 Marzo Carnevale di Arcisate 2019: il programma prevede alle ore 14.00 la partenza del corteo dei carri allegorici da Brenno Useria; alle ore 14.50 la presentazione dei carri davanti al Municipio di Arcisate; alle ore 15.20 l’arrivo del corteo all’area feste del parco Lagozza dove verranno distribuite le chiacchiere ed inizierà l’animazione; alle ore 15.45 grande spettacolo di “Lallo Pampam Show”, spettacolo di comicità, mimo, giocoleria ed equilibrismo capace, con strumenti insoliti, di catturare grandi e piccini, regalando un vivace spaccato dell’arte di strada. Non mancheranno i giganteschi gonfiabili. Punto di ristoro curato dagli Alpini

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Besano carnevale 2019

Carnevale Besanese, in programma per sabato 9 marzo: dalle 14 e 30 inizio sfilata dei carri, con partenza da Via Fornaci (altezza parcheggio parco Nassiriya). Ore 15 e 30 arrivo e grande festa in Piazza Mercato con polenta, salatino, fagioli a cura del Gruppo Alpini di Besano. A seguire, merenda con pane e Nutella e chiacchiere preparati dalla Pro Loco. In conclusioni, premiazioni de la “Famiglia più stravagante”, la maschera più simpatica e divertente e il Gruppo originale.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Besozzo carnevale 2019

La Pro Loco organizza il Carnevale per la serata di venerdì 8 marzo alla Sala Duse. Durante la serata ci sarà la grande sfilata di Carnevale e la premiazione della Mascherina D’Oro. Non mancheranno le sorprese!

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brenta carnevale 2019

Domenica 3 marzo, al mattino, appuntamento all’Oratorio per una festa in maschera e polenta per tutti i bambin

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Brusimpiano carnevale 2019

Sabato 9 marzo, ore 12.00 risottata presso Piazza Lago; ore 19.30 festa in maschera presso il “Salone Mutuo Soccorso” in via della Repubblica, 7 con apericena servito da “Aperoad di Rocco” e dj musica (adukti 20,00 €, bambini fino a 14 anni 10,00 €. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Brusimpiano.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Busto Arsizio carnevale 2019

Sabato 9 marzo alle ore 14.30 si svolgerà la tradizionale sfilata composta da ben 17 carri allegorici delle associazioni e dei gruppi folkloristici. La sfilata partirà da via Zappellini, percorrerà la via Volta, poi le piazze Chieppi, Manzoni e De Gasperi per raggiungere corso Europa, via Cavallotti, via Bramante, via Mazzini in piazza Trento Trieste e poi via Daniele Crespi, piazza Garibaldi e via Fratelli d’Italia. Dopo la sfilata i carri si fermeranno in Via Fratelli d’Italia dove si svolgerà la festa che chiuderà l’evento. Il carnevale bustocco prevede inoltre una settimana di eventi

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cardano al Campo carnevale 2019

Sabato 9 marzo, organizzato dalla Pro Loco

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Caronno Varesino carnevale 2019

L’Oratorio S. Giovanni Bosco con il contributo dei genitori ed amici della scuola Materna parrocchiale, organizzano: Cavalieri, Principesse, Streghe, e un grande castello fileranno domenica 3 marzo lungo le vie del paese con ritrovo alle ore 14 presso la scuola materna Parrocchiale di Via G. Marconi. La sfilata si concluderà all’interno del cortile dell’oratorio S. Giovanni Bosco in Via Garibaldi 1, dove la festa proseguirà tra giochi, musica, coriandoli stelle filanti, e dolci di carnevale.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cassano Magnago carnevale 2019

Domenica 3 marzo, a partire dalle 15, la grande sfilata cassanese: il tema di quest’anno è ispirato a Leonardo Da Vinci e alle sue invenzioni. Presenti anche stand e bancarelle sulle vie

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Castiglione Olona carnevale 2019

Carnevale a Castiglione Olona, domenica 3 Marzo 2019: dalle ore 14.00 in oratorio “C’Era Una Volta…” sfilata per le vie del paese tra musica, giochi e tanto divertimento; premiazione delle maschere, chiacchiere e bevande presso l’oratorio. Sabato 9 Marzo tradizionale sfilata in maschera di Gornate Superiore dalle ore 14.00 (in caso di maltempo si terrà un’unica sfilata Sabato 9 marzo a Castiglione Olona). Maggiori informazioni ed aggiornamenti sul sito della Pro Loco Castiglione Olona.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Castronno carnevale 2019

Domenica 3 marzo a partire dalle ore 14,30, sfilata dei carri di Carnevale, promossa dalla Scuola Materna e dal Gruppo Smile. Ritrovo e partenza dal parcheggio antistante la palestra comunale. Arrivo in Piazza del Comune, spazio recentemente rinnovato, adatto a vivere eventi comunitari. Ci saranno le premiazioni delle maschere più belle e divertenti, lo pettacolo di giocoleria del ” Cappellaio Matto”, lo stand gastronomico del Gruppo Smile e cioccolata e vin brulè, offerti dal Gruppo Alpini. Il tema del carnevale 2019 è: “Carnevale in…costruzione!” .ci saranno bellissimi soggetti dei carri costruiti dai bravissimi papà e tanti “omini Lego” e “Mattoncini” aggirarsi per le strade.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cavaria con Premezzo carnevale 2019

Carnevale Ghiaccio e Fuoco Domenica 3 Marzo 2019. Dalle ore 16.00 nell’area mercato. Ore 17.30 spettacolo “Messer della Brace”; ore 18.00 falò della Vecchia. L’evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Protezione Civile, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cittiglio carnevale 2019

A Cittiglio il Carnevale si festeggia il 2 marzo con una grande festa per grandi e piccini. Il ritrovo è alle 15 all’Oratorio da dove partirà una sfilata per il paese. Alle 16 e 30 si terrà la premiazione della maschera più originale. Alle 19 e 30 cena al FeStìamo Park e musica con i “Farhenheit” e “Drooney”. Martedì grasso invece, festa a Cittiglio Alto dalle 12 con distribuzione di polenta e salamini. Nel pomeriggio giochi per bambini e merenda. Sarà attiva la consegna a domicilio per anziani e disabili (Per informazioni 347.8262341. In caso di maltempo la manifestazione pomeridiana verrà spostata all’oratorio).

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Clivio carnevale 2019

Gli “Amici dello Stalett” invitano al tradizionale Carnevale cliviese in piazza Mario Scarpazza domenica 3 marzo dalle ore 12 con la specialità del risotto alla cucù, panini con la salamella e tortelli artigianali. Nel pomeriggio arrivo del carro di carnevale che partendo dall’oratorio percorrerà le vie del paese per arrivare in Piazza Mario Scarpazza.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cugliate-Fabiasco carnevale 2019

Domenica 3 marzo, 39a edizione del Carnevale di Cugliate Fabiasco organizzato dalla Pro Loco, il programma: ore 13.30 ritrovo in Piazza Andreani . Ore 14.00 inizio della sfilata con l’accompagnamento del Corpo Musicale di Cugliate; animazione con artisti di strada ed arrivo al Centro Sportivo di via Torino. Risotto offerto per tutti e premiazione di carri e gruppi.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cunardo carnevale 2019

Festa di Carnevale a Cunardo in programma per sabato 2 marzo, alle 14 e 30 in piazzale Santa Maria con stand gastronomico, a cura di Hellas e Proloco, musica, giochi a premi per bambini e adulti.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Cuveglio carnevale 2019

Sabato 2 marzo, 9a edizione del Carnevale in valle organizzato dalle pro Loco di Cuvio e Cuveglio con sfilata Cuvio – Cuveglio di carri allegorici e gruppi mascherati. ore14.15 partenza da Cuveglio zona Valcuvia Shops; ore 14.45 sosta presso il Centro Commerciale La Bofalora; ore 15.30 arrivo al Parco Comunale di Cuvio.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Dumenza carnevale 2019

Sabato 9 marzo, organizzato dalla Pro Loco: ore 15.00 spettacolo bimbi; ore 19.00 stand gastronomico; ore 21.00 musica e balli con Alessandro. Per info prolocodumenza@gmail.com

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Ferno carnevale 2019

Sabato 9 marzo, promosso dalla Pro Loco e – novità di quest’anno – dalle associazioni. Sul percorso anche le esibizioni di gruppi folkloristici, gli Sbandieratori e i Frustatori

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gallarate carnevale 2019

Sabato 9 marzo edizione 2019 del GallCarnaval

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Galliate Lombardo carnevale 2019

Sabato 9 marzo carnevale da supereroi. Alle ore 15 sfilata delle maschere con partenza dall’oratorio. Ore 16 giochi con il clown e merenda. Ore 19.30 cena insieme. Prenotazioni entro il 4 marzo al Caffè della Piazza 2.0

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gavirate carnevale 2019

Domenica 3 marzo 40a edizione del Carnevale Gaviratese organizzato dalla Pro Loco di Gavirate, nel centro storico dalle 14.30 sfileranno Re Scartozz e la sua Corte, i carri allegorici, i frustatori di Ferno, la banda Majorettes di Rovello Porro. Nei giorni successivi si aggiunge un altro appuntamento: la Festa in maschera presso l’oratorio di Oltrona al Lago sabato 9 marzo dalle 17.00 alle 19.00; tutti i bambini in maschera, ingresso libero per tutti

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Gornate Olona carnevale 2019

Tradizionale sfilata in maschera di Gornate Superiore dalle ore 14.00 (in caso di maltempo nella giornata di domenica 3 Marzo si terrà la sfilata si terrà a Castiglione Olona).

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Inarzo carnevale 2019

Domenica 3 marzo nella palestra Polivalente dalle 15 alle 18. Spettacolo con il clown Sergino e sfilata delle mascherine

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Induno Olona carnevale 2019

Sabato 2 marzo, dalle 15, Carnevale al Centro Ricreativo Civico Rebelot (Via Piffaretti). Chiacchiere, zucchero a velo e cioccolata.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Ispra carnevale 2019

Sabato 9 marzo si festeggia il Carnevale. Dalle 14 e 30 grande divertimento per grandi e piccini con una grande sfilata animata da giocolieri e spettacoli per bambini. Alla fine, salamelle chiacchiere e dolcetti. Il centro storico sarà giusto al traffico.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Laveno-Mombello carnevale 2019

Dopo la sospensione dello scorso anno e per la seconda volta nella sua storia, il “Carnevale Lavenese” sarà quaresimale. Il consiglio della Pro Loco, con il suo presidente Franco Liuzzo, ha infatti ottenuto l’autorizzazione in “primis” del Parroco don Carlo e del Sindaco Ercole Ielmini e con la collaborazione dell’assessore Alvaro Reggiori, della polizia locale e della protezione civile, potrà dar luogo alla sfilata carnevalesca domenica 10 marzo. Era già avvenuto una decina di anni fa, ma allora a causa del maltempo che si era registrato il sabato grasso la sfilata venne rinviata alla prima domenica di quaresima. Quest’anno invece, visto che molte delle manifestazioni nella zona si svolgono il sabato grasso (mentre qualche comune ha rinunciato alla manifestazione della prima domenica di quaresima) per permettere ai carri allegorici di sfilare a Laveno, si è deciso di organizzare la sfilata di domenica pomeriggio nel centro di Laveno. Il programma di domenica 10 marzo inizierà alle ore 12, con la gastronomia in piazza Caduti del Lavoro, gastronomia che continuerà sino a sera. Alle ore 14,30 dal monte Sasso del Ferro si assisterà lancio dei piloti del Volo Libero Lago Maggiore con i fumogeni colorati, quindi alle 15 la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati nel centro lacustre. Poi alle 16, premiazione della migliore maschera e arrivo in volo dei piloti del Volo Libero, con un lancio a sorpresa. Sono già diversi i gruppi che hanno registrato la loro partecipazione, con carri allegorici e gruppi mascherati.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Lonate Ceppino carnevale 2019

Domenica 3 Marzo alle ore 14 ci sarà la sfilata dei carri e delle maschere per le vie di Lonate. ecco il tema: Bello cos’è. inventiamo e reinventiamo le opere di Leonardo

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Maccagno con Pino e Veddasca carnevale 2019

Sabato 9 marzo, il programma inizia alle ore 10.00 ritrovo in località Gabella; ore 11.00 sbarco del’Imperatore Ottone I al lungolago Girardi e partenza del corteo verso piazza V. Veneto, discorso dell’Imepratore e consegna delle chiavi; ore 11.30 corteo imperiale lungo le vie del borgo antico fino a piazza Roma (Maccagno Inferiore); ore 12.30 distribuzione di risött e lüganega.iscrizione di mascherine, gruppie maschere adulti; ore 14.00 animazione e giochi per tutti a cura dell’Associazione Progetto Zattera; ore 15.30 sfilata e omaggio alle mascherine, premiazione del gruppo e della maschera più bella. (In caso di maltempo il Carnevale di Maccagno si terrà presso l’oratorio).

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Malnate carnevale 2019

Sabato 9 marzo, festa in piazza delle Tessitrici dalle ore 14.30 con bolle giganti, baby dance e gonfiabili e l’animazione della Bottega delle Meraviglie

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Marchirolo carnevale 2019

Sabato 2 marzo, alle ore ere 11.00 apertura dello stand gastronomico in Piazza Borasio con griglia e birra; ore 13.45 raduno dei carri in via F.lli Sapori (di fronte al Sax Bar); ore 14.00 spettacolo offerto da Pelusciano e Sax Bar; ore 14.45 partenza della sfilata per le vie del paese; ore 16.30 arrivo in Piazza ed inizio della festa con musica, frittelle e griglia; ore 17.30 premiazione di miglio carro e miglior maschera. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Marchirolo (in caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala polivalente a partire dalle ore 15.00).

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Morazzone carnevale 2019

Due eventi per il carnveale Morazzonese: il primo è domenica 3 marzo organizzato dalla Pro Loco. Alle 14 ritrovo in piazzale Avis e sfilata per le vie con arrivo all’Oratorio dove continua la festa(In caso di maltempo rinviata al 9 marzo). Giovedì 7 marzo, ritrovo alle 20 e 30 per la sfilata che parte da piazza delle scuole medie e arriva fino al campo sportivo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Porto Ceresio carnevale 2019

Domenica 3 marzo è previsto il carnevale ceresino con ritrovo alle ore 14. E per i più piccoli il carnevale dei bambini nella palestra comunale alle ore 15 di sabato 2 marzo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Samarate carnevale 2019

Domenica 3 marzo corteo dei carri di tutte le frazioni da Verghera a Samarate, con animazione. Sabato 9 si replica a San Macario, sempre con carri e gruppi da tutte le frazioni

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Sesto Calende carnevale 2019

Domenica 3 marzo, Carnevale Sestese: ritrovo alle 13.30 dall’Abbazia, alle 14.00 sosta in Comune per la consegna delle chiavi a Carline Marietta. Alle 16 ritorno in Abbazia per giochi e e chiacchiere.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Solbiate Arno carnevale 2019

Solbiate Arno torna a sfilare. Dopo un anno di pausa l’associazione “Ne arte ne parte”ha confermato l’edizione 2019 della sfilata dei carri e delle maschere solbiatesi. L’appuntamento è per domenica 3 marzo al piazzale dell’ex calzaturificio Carabelli. Da lì il corteo colorato sfilerà per le strade del centro fino a piazza Italia (del mercato) dove saranno allestiti il punto musica e lo stand gastronomico. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 9 marzo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Solbiate Olona carnevale 2019

Sabato 9 marzo, dalle 14.30 giochi, musica, gonfiabili, sfilata dei costumi, premiazioni e golosità per tutti presso l’oratorio di Solbiate Olona. Verranno premiate le maschere più giovane, originale, fai da te e di gruppo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Somma Lombardo carnevale 2019

Sabato 2 marzo va in scena il Carnevale Sommese 2019. La giornata di festa avrà inizio alle ore 13.30 con il ritrovo delle maschere in piazza Visconti. La partenza della sfilata è poi fissata per le 14. All’arrivo in area mercato le chiavi della città saranno consegnate alle maschere sommesi Giuvanin e Rosina. Per tutto il pomeriggio sarà in funzione lo stand gastronomico. In caso di maltempo la festa sarà spostata a sabato 9 marzo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Sumirago carnevale 2019

Domenica 3 marzo a Sumirago presso la sala “Dal Bello” parco villa Molino in via san Lorenzo: ore 14.30 spettacolo teatrale realizzato dall’oratorio di Quinzano, a seguire spettacolo del gruppo teatrale Artelandia “Il Gatto con gli stivali; dolci e frittelle per tutto il pomeriggio; ore 17.30 premiazione “famiglia mascherata”, premiazione sottoscrizione.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Taino carnevale 2019

La Comunità Pastorale San Carlo Borromeo e le associazioni organizzano la Sfilata di Carnevale per sabato 9 marzo. Partenza da Taino, alle 14,45, davanti al Municipio, alle 15 partenza e sfilata per le vie. Alle 16 arrivo al parco e sfilata della maschere. Giochi per tutti e merenda.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Tradate carnevale 2019

Sabato 9 marzo, a Tradate in occasione del Carnevale 2019 torna la sfilata con carri allegorici e maschere: il corteo sarà a tema, celebrerà Leonardo da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla morte.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Varese carnevale 2019

Il carnevale bosino di Varese si svolgerà con diversi eventi tra il 2 e il 9 marzo ma la grande sfilata di carri e maschere è prevista per sabato 9 marzo alle ore 14.30 a partire da via sacco. Il corteo colorato attraverserà le vie del centro per arrivare alle 16.30 in piazza Repubblica dove ci saranno i banchi gastronomici e distribuzione vin brulé e zucchero filato. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a sabato 16 marzo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Vedano Olona carnevale 2019

Vedano Olona si prepara al Carnevale,che si festeggerà domenica 3 marzo con una sfilata per le vie del paese eun pomeriggio di scherzi e giochi al Parco Fara Forni. Il programma prevede il raduno alle 14 in piazzetta della Pace da dove la sfilata partirà alle 14,30. All’arrivo, al Parco Fara Forni, festa in maschera e premiazione del 2° Concorso “Mascherina Vedano” per il costume più creativo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Venegono Superiore carnevale 2019

La Comunità Pastorale Beato A. I. Schuster Venegono e La Pro Loco di Venegono Superiore organizzano un “Carnevale 2019 da favola”: appuntamento per domenica 3 marzo. Il ritrovo, alle ore 14:00, sarà presso Piazza Mercato Venegono Inf. L’arrivo è alle ore 16:30 all’oratorio Shalom con chiacchiere, thé per tutti. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata al 9 marzo.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI

Vergiate carnevale 2019

Due appuntamenti per il carnevale vergiatese. La grande sfilata dei carri allegorici è attesa per domenica 3 marzo con il ritrovo in piazza Matteotti alle 14. La partenza dei carri e delle maschere (quest’anno il tema è “invenzioni”) sarà alle 14.30. Un’altra “mini” sfilata è organizzata invece il sabato successivo, 9 marzo, sempre alle 14 con raduno in oratorio.

Vuoi segnalare un evento legato al Carnevale in questo comune? CLICCA QUI