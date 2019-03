“Comete” il nuovo inedito di Bianco

“Comete” è il nuovo inedito di Bianco. Il brano, prodotto insieme a Tiziano Lamberti, nasce a latere dell’esperienza del “TUTTO D’UN FIATO TOUR” che nell’intima ma coinvolgente formazione in duo ha riproposto in una chiave essenziale e raffinata i cavalli di battaglia del cantautore torinese, ornati dagli interventi ai fiati del polistrumentista Stefano Piri Colosimo (Africa Unite e Bandacadabra).

Il brano, con la sua forte componente emozionale e gli assoli degli ottoni, incarna appieno lo spirito del tour e anticipa la pubblicazione dell’ Ep “Tutto d’un fiato live” che racchiude tutti i migliori arrangiamenti dell’album, in uscita per INRI il 1 Aprile in occasione degli 8 anni della pubblicazione del disco d’esordio “NOSTALGINA”, primo titolo in catalogo dell’ etichetta torinese.