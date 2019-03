E-commerce e lavoro, il futuro è già qui

Il telefono cellulare con lo schermo pieghevole è solo l’ultima meraviglia del progresso tecnologico che da sempre accompagna l’uomo. «L’ovvio di oggi è stato l’impossibile di ieri»: Giancarlo Orsini sintetizza così il viaggio nel mondo che verrà, evento Ascom in programma al Teatro Condominio il prossimo 15 marzo (ore 20.30, ingresso gratuito su prenotazione).

“Nuove tecnologie e lavoro del futuro” è il titolo della serata ad inviti organizzata in partnership da Ascom Gallarate-Malpensa e Banca Mediolanum.

In platea ci saranno i commercianti dei ventitrè Comuni del distretto di Confcommercio e gli studenti delle scuole superiori gallaratesi. Mentre i primi, i negozianti con tanti anni di attività alle spalle, dovranno staccarsi dalla difficoltà di «abbandonare il vecchio», i ragazzi verranno accompagnati verso ciò che li attende, e perciò verso le opportunità che le nuove tecnologie offriranno loro proprio nel momento dell’ingresso del mondo del lavoro, della scelta del «cosa farò da grande».

Immagini e parole per tutti, partendo da ciò che è stato. O meglio da ciò che è ormai dato per scontato (la voce del navigatore in macchina che ti dice che strada prendere) o ciò che ha rivoluzionato il modo di comunicare da una parte all’altra del mondo in pochi istanti e che oggi è un oggetto quasi in disuso, il fax.

Orsini, esperto mondiale di nuove tecnologie, sarà il protagonista di un vero e proprio show. Presenterà alcuni recenti risultati del progresso, ovvero l’evoluzione di una innovazione che migliora la qualità della nostra vita. «Ad esempio già adesso, in questo istante, in Cina si fanno gli acquisti partendo da una foto. Vedi un oggetto che ti piace? Lo catturi in un’immagine e la piattaforma studiata da Alibaba ti collega in tempo reale a tutto l’e-commerce cinese, selezionando il prodotto immortalato in base al prezzo e ai tempi di consegna». E qui Orsini si rivolge ai commercianti: «Questa tecnologia presto arriverà anche da noi. C’è chi la subirà criticandola e chi invece ne approfitterà, entrando a fare parte del sistema, magari mettendo la propria attività al servizio della piattaforma».

Sono tante le innovazioni che Orsini svelerà e che lasceranno a bocca aperta perché sembreranno irrealizzabili, proprio come avveniva 5 anni fa per il cellulare con le schermo pieghevole, 30 anni fa per il navigatore satellitare e 40 anni fa per la macchina (il fax) in grado di mandare un foglio da un capo all’altro della terra.

Dal punto di vista di Ascom, la serata del 15 marzo è un discorso che continua, iniziato con il Gran Galà del Commercio in dicembre e proseguito con gli incontri per gli associati di queste settimane ai quali è stato illustrato come catturare più clienti. «Da una parte – spiega il presidente Renato Chiodi – creiamo occasioni per fare squadra, per conoscerci; dall’altra creiamo opportunità finalizzate al miglioramento delle performance delle diverse attività. Il prossimo appuntamento sintetizza al meglio questi due obiettivi». Scopi condivisi anche da Mediolanum che da sempre mette al centro il cliente, con il quale vengono condivisi momenti di partecipazione, che vanno oltre il rapporto legato a doppio filo al conto corrente.