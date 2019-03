Il consiglio comunale torna a discutere dei cattivi odori

Il problema dei cattivi odori torna al centro del dibattito a Gavirate e Bardello. Questa sera, lunedì 25 marzo alle ore 18.30, nel corso del consiglio comunale a Villa De Ambrosis verrà trattata la mozione presentata dall’opposizione. Con l’arrivo della bella stagione, si sono moltiplicate le segnalazioni dei residenti sulla qualità dell’aria.

Anche il Presidente dell’associazione Amici della Terra Arturo Bortoluzzi ha scritto al sindaco di Gavirate Silvana Alberio lamentando una scarsa attenzione al tema dell’ambiente:

« Abbiamo, infatti, potuto leggere che tra i suoi propositi riguardo il futuro di Gavirate dove non c’è l’affrontare e risolvere le questioni ambientali in atto e in particolare il contenimento degli odori nocivi e il loro studio.

Sembra proprio che il problema sia stato superato. Invece, no! Pressoché gli stessi soggetti che si erano lamentati chiedendo il nostro intervento, si dolgono ora, nuovamente per gli odori molesti.

Restiamo sorpresi per come sia gestita tutta la questione degli odori provenienti dalla zona industriale di Gavirate. È stata completata la prima e iniziale parte della indagine sulla base della rilevazione di inquinanti da parte dei nasi (volontari che agivano sotto comando di arpa) che si svolgeva con un’attività non completa delle aziende presenti nella zona industriale di Gavirate.

Si è quindi lasciato il lavoro a metà e non è stato terminato come avevamo chiesto e come il Comune ci aveva garantito sarebbe stata condotta fino alla sua conclusione.

Sono stati compiuti riguardo a questa (questione) passi autonomi dal Comune che non sono stati partecipati a noi? Ci sono lettere in proposito?

Abbiamo paura di no!

Quando il Comune di Gavirate vorrà muoversi in proposito?

ARPA ha sempre voluto dimostrare con la propria azione, esclusivamente come le imprese della zona industriale di Gavirate rispettassero con le proprie emissioni le normative di Legge vigenti. Non mettiamo in dubbio la bontà delle relazioni svolte da ARPA, ma dato che le denunce di malessere sociale hanno continuato a succedersi, questo non doveva essere ignorato ma invece doveva essere risolto. Ci aspettiamo ora che il Comune di Gavirate induca Arpa a sanare il problema come evidenziato da un numero corposo di cittadini (sono 500 le firme di coloro che hanno lamentato di subire degli intollerabili inquinamenti).

Con estremo piacere siamo informati che il Consiglio comunale di Gavirate tratterrà finalmente della questione inquinamento discutendo una interrogazione del consigliere Lucchina. Potrebbe essere l’occasione per poter fornire a tutti i cittadini le risposte e le informazioni che chiediamo con la presente nonché per mettere in primo piano la questione delle emissioni odorifere che preoccupano giustamente gli abitanti che vivono prossimi alla zona industriale sia a Gavirate che a Bardello. Chiediamo, per favore, la copia della deliberazione della Giunta comunale in cui veniva deciso quali iniziative dovevano svolgersi per l’accertamento dell’inquinamento odorifero lamentato dai cittadini di Gavirate ed i Bardello».