Conto alla rovescia per l’arrivo di DigitaLife a Saronno

Pompeo Russo, proiezionista in pensione del Cinema Silvio Pellico di Saronno, è uno dei protagonisti di DigitaLife. Mentre sale la rampa di scale che porta in sala proiezione spiega che oggi, rispetto al passato, le cose sono molto cambiate.

«Da qualche anno abbiamo avviato la proiezione in digitale, non portiamo più le pellicole in questa stanza, oggi saliamo in sala proiezione con un hard disk».

Pompeo mostra come funzionava il montaggio con la pellicola e rivela con una certa dose di nostalgia: «Prima ci voleva un patentino per fare il proiezionista, anche per imparare ad aggiustare le pellicole, conoscere le macchine. Oggi, con il digitale, è un lavoro che può fare chiunque».

La storia di Pompeo è una delle oltre cinquanta che compongono il film prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. Una pellicola lunga 75 minuti che affronta il cambiamento attraverso la vita di tante persone che parlano delle proprie esperienze. Un puzzle che con coraggio entra in tanti aspetti senza tralasciare il dolore, la rabbia, la malattia, la morte o fenomeni sociali drammatici come il cyberbullismo. Con questi ci sono tanti momenti anche di leggerezza, bellezza, arte, viaggi, lavoro. Insomma, DigitaLife ha l’ambizione di raccontare lo scorrere della vita con i suoi cambiamenti dovuti all’avvento del Digitale.

LA SERATA DI SARONNO

Appuntamento fissato per mercoledì 27 marzo alle ore 21.00 presso il Cinema Silvio Pellico di Saronno.

Presentandosi in cassa a nome di Varesenews sarà possibile avere il biglietto di ingresso a prezzo ridotto.

L’evento, organizzato dal Cinema Silvio Pellico, vedrà la partecipazione di Francesco Raganato, regista di DigitaLife, Marco Giovannelli, produttore del film e direttore di Varesenews e Pompeo Russo.

IL TRAILER