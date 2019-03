Corso per arbitri di calcio con l’Aia Gallarate

Si terrà in primavera il CORSO PER ARBITRI DI CALCIO presso la Sezione A.I.A. di Gallarate in Via San Michele al Carso, 5.

Il corso è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze tra i 15 e i 35 anni.

Corso completamente gratuito che si tiene in due lezioni settimanali il lunedi e il mercoledì dalle 21 alle 22.30 per un totale di sedici lezioni prima dell’esame finale.

Dopo l’esame si diventa Arbitri e si avranno i seguenti vantaggi:

. Rimborso spese per ogni gara arbitrata

. Tessera per poter entrare

gratuitamente negli stadi

. In omaggio fischietto, taccuino e divisa

. Credito formativo per gli studenti

COSA ASPETTI AD ISCRIVERTI?

Per informazioni ed iscrizioni:

SMS O WATTSAPP AL 3479762515

maril: gallarate[chiocciola]aia-figc[punto]it

Oppure in sede nelle serate di lunedi-mercoledi-venerdi dalle 21:00 alle 22:30.